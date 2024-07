Gratis l'inserto Lavoro del Centro: posti per impiegati, addetti fast food e nella Farmaceutica

Nuovo appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 2 luglio, insieme al quotidiano ci sono 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo in diversi settori. Nel pubblico pocti per impiegati dirigenti alla Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, con sedi a Teramo e L’Aquila. Nel settore privato, si cercano addetti alla ristorazione a Pescara e L’Aquila, e nel capoluogo regionale sono richiesti anche Restaurant manager. Personale specializzato per gruppo farmaceutico con sede ad Alanno (Pe) con incontri per selezioni mercoledì 3 luglio al Centro per l'impiego.

Posti nel Turismo, nella ristorazione e nei negozi di moda. Selezioni a Silvi, Montesilvano, Giulianova, Rocca di Mezzo. Personale vendite a Lanciano, manutentori a Mosciano. Appuntamento anche con le opportunità per italiani all'estero, con i concorsi pubblici, le opportunità nei Vigili del fuoco, nell'Esercito, nella Marina. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.