Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti ingegneri e personale per negozi e market

Puntuale l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 22 ottobre insieme al quotidiano, ci sono 4 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

In Abruzzo sono richiesti ingegneri elettronici, personale per negozi e nei supermercati. Assunzioni ad Avezzano, L’Aquila, Pescara e Chieti. Impiegati per aziende di Città Sant’Angelo e Colonnella.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Opportunità particolari e agevolazioni in Abruzzo nelle assunzioni di coloro che appartengono a categorie svantaggiate e/o protette. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e i principali concorsi pubblici nella regione. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.