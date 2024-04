Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti operatori digitali e addetti antincendio

Martedì 23 aprile appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. All'interno del quotidiano, 5 pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo per operatori digitali e addetti alle prevenzione incendi: le offerte di lavoro arrivano da aziende di Sulmona e del Teramano.

Spazio ai profili richiesti per l'estate in alberghi, villaggi, ristoranti e pizzerie. Selezioni a Francavilla, Pescara e lungo la costa teramana. Parrucchieri a Montesilvano, autisti per tour operator. Quindi le opportunità per all'estero con richieste di personale italiano e la tabella sui concorsi pubblici. Nell'inserto ci sono anche le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E le offerte e le richieste di lavoro continuano in tv con Traguardo Lavoro, la trasmissione che va in diretta ogni lunedì (ore 20,25) su Rete8.