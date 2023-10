Gratis l'inserto Lavoro del Centro: si cercano magazzinieri, addetti vendite e contabili

MARTEDI' 10 ottobre è puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

Nella copertina le opportunità in Abruzzo nel settore privato. Dai mahazzinieri, amministrativi e agenti di commercio richiesti da un'azienda di Celano ai posti offerti da una catena di negozi della grande distribuzione a Montesilvano fino alle richieste a Campli nel settore medicale.

Operai nell’edilizia, autisti nei cantieri, pizzaioli e ingegneri. Selezioni a Pescara, Guardiagrele, Teramo e Chieti scalo. Eni assume a Ortona, personale per pasticceria a Tortoreto.

Ampio spazio anche alle offerte di lavoro per italiani all'estero. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per avviare la carriera militare con i concorsi della guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.