I contagi in Abruzzo, l'unico dato in calo è il numero dei ricoveri gravi

PESCARA. Sono 243 (di età compresa tra 1 e 92 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 87.894. I dati sono come al solito della Regione (assessorato alla Sanità).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 91 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo) e sale a 2595. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 81.068 dimessi/guariti (+140 rispetto a ieri).

Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo scende al 3% (-2%) il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva, mentre quello relativo all'area non critica è fermo all'8%, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, invece, è stabile a 106. A livello territoriale, i numeri più alti continuano ad essere quelli del Teramano, dove l'incidenza è a 143. Segue il Chietino, fino a pochi giorni fa territorio con i numeri più bassi: il territorio continua a peggiorare e l'incidenza dei contagi sale a 114. Poi ci sono il Pescarese che, con 99, mostra i primi segnali di miglioramento, e l'Aquilano, con 58.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4231 (+51 rispetto a ieri). La Regione sottolinea che nel totale sono ricompresi anche 568 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 109 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.116 (+49 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4651 tamponi molecolari (1.585.788 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 9.788 test antigenici (1.355.168). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,68 per cento.

Del totale dei casi positivi, 22.373 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+47 rispetto a ieri), 22154 in provincia di Chieti (+97), 20858 in provincia di Pescara (+51), 21660 in provincia di Teramo (+49), 708 fuori regione (-1) e 141 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.