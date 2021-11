I ricoveri Covid costano 24 milioni all'Abruzzo

Il vaccino evita complicazioni del virus e conviene anche economicamente: i pazienti Covid ricoverati negli ospedali abruzzesi sono costati infatti almeno 24 milioni di euro al sistema sanitario. Si tratta di una stima che però è al ribasso, perché basata solo sulle cure per i pazienti in area medica e non su quelli in terapia intensiva, che costano tre volte di più. Secondo lo studio pubblicato ieri dall’Alta scuola di economia e management dell’Università Cattolica, infatti, ogni paziente in reparto Covid costa mediamente in Italia 8.020 euro, mentre ognuno di quelli in terapia intensiva 25.041 euro.

È la stessa Università a legare i costi degli ospedalizzati al vaccino: "La campagna vaccinale produce risparmi per il sistema sanitario in termini di ospedalizzazioni evitate sia in normali reparti di degenza". (l.t.)

