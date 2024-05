ABRUZZO. Il 4 giugno sciopero del Trasporto pubblico in Abruzzo. In una nota congiunta i segretari regionali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fisa Cisal Aurelio D'Eugenio, Andrea Mascitti, Vincenzo Marcotullio e Luciano Lizzi spiegano di aver scritto ai vertici della Regione e di aver presentato un esposto all’autorità di regolazione dei trasporti ART.

I sindacati affermano che "Il trasporto in regione sta affogando in disservizi e taglio di corse, lasciando letteralmente a piedi tanti cittadini, lavoratori, studenti e pendolari. Una situazione di criticità che sta portando parecchi utenti ad utilizzare i propri mezzi privati per spostarsi, soprattutto se devono attenersi ad un orario di lavoro o scolastico".

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fisa Cisal ricordano che questo fenomeno è determinato dalla cronica carenza di personale nella società Tua e che gli utenti, sempre più spesso, si stanno rivolgendo al numero verde e ai centralini aziendali con "vibranti ed accese proteste".

I sindacati evidenziano che "L’azienda sta cercando oltretutto di far ricadere la responsabilità di questi pesanti disservizi direttamente sul personale, al quale sono state indirizzate contestazioni disciplinari per il rifiuto di effettuare eccessive ore di straordinario".

Nella nota si legge inoltre che "I tentativi, ormai innumerevoli, dei Sindacati di convincere l’azienda a fare nuove assunzioni vengono continuamente a scontrarsi contro il muro di indifferenza della Dirigenza. Per questi ed altre innumerevoli ragioni è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico per il giorno 4 giugno".