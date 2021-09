Il Centro regala l'inserto Lavoro: le opportunità in Abruzzo

Torna in edicola l'inserto Lavoro del martedi con il Centro: gratis cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze. Un appuntamento fisso con chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

Tanti i profili richiesti, in particolare, in questo numero spiccano le offerte nelle grandi aziende, come la Coca Cola in Abruzzo, di una multinazionale dell'arredamento e le posizioni aperte dell'Anas a carattere regionale.