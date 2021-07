Impennata di vaccinazioni in Abruzzo: 15.128 in un giorno

PESCARA. Il 12 luglio passa alle cronache come il "superlunedì" vaccinale in Abruzzo, con 15.128 somministrazioni in 24 ore, ad un passo dal record assoluto stabilito l'ormai lontano 4 giugno scorso. Un forte peso sul dato di fine giornata è quello esercitato dalle inoculazioni di AstraZeneca (5.155 in un giorno): diversi centri vaccinali hanno anticipato e concentrato nella giornata di ieri i richiami del vaccino a vettore virale, anche in vista di un progressivo allentamento delle commesse. Decisiva, per lo sprint estivo della campagna anche in Abruzzo, sarà pertanto la tempestività delle forniture di Pfizer (domani arrivano oltre 41mila dosi) e Moderna.

Nel frattempo gli ultimi calcoli hanno ri-anticipato al prossimo 1 settembre la data in cui l'Abruzzo potrebbe raggiungere il traguardo dell'80% della popolazione vaccinata. Ad oggi sono state somministrate 1.271.879 dosi, e gli abruzzesi che le hanno ricevute entrambe (o il monodose J&J) sono saliti a 511.254.