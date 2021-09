In Abruzzo 101 contagi, un morto e nessun ricovero

I dati del bollettino Covid diffusi dalll'assessorato regionale alla Sanità. Oggi in Abruzzo un morto e 101 nuovi positivi, di età compresa tra 2 e 94 anni. Eseguiti 10.331 tamponi (2.819 molecolari e 7.512 test antigenici). Invariato il numero dei guariti che dall'inizio della pandemia è pari a 74.765 guariti.

Attualmente ci sono 2.293 positivi (+100 rispetto a ieri), 83 (invariato) pazienti ricoverati in area medica, 5 in terapia intensiva (-1) e 2.205 in isolamento domiciliare (+101). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (31), Chieti (6), Pescara (18), Teramo (44), fuori regione o con residenza in accertamento.