In Abruzzo 54 nuovi positivi, la maggior parte nel Teramano

PESCARA. E' di 54 nuovi casi positivi e nessun deceduto il bollettino Covid dell'Abruzzo diffuso, come di consueto, dall'assessorato regionale alla Sanità. Dei nuovi casi 11 sono in provincia dell'Aquila, 12 in quella di Chieti, 6 nel Perese, 22 nella provincia di Teramo e infine 2 sono di residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 2793 tamponi molecolari e 1125 test antigenici. Sono 3 i guariti che portano il numero complessivo a 65.986; gli attualmente positivi sono 5559, con un aumento di 50 unità rispetto a ieri. In calo i ricoveri: -3 in area medica (133 in totale) e -1 nelle teraopie intensive dove si trovano 14 pazienti. Infine sono in 5412 in isolamento domiciliare (+54).