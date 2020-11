In Abruzzo 541 nuovi casi positivi e 35 decessi (ma 25 sono dei giorni scorsi)

PESCARA. Sono 541 i nuovi casi positivi diagnosticati in Abruzzo nelle ultime ore su 4.396 tamponi effettuati. L'indice di contagiosità scende pertanto al 12,3% (ieri era al 15,16%).

A questo dato vanno aggiunti i 10 decessi registrati nelle ultime ore e 25 risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl.

Il bollettino epidemiologico è a cura dell'assessorato regionale alla Sanità.

Fra i nuovi positivi c'è una bimba di 5 mesi. Sono così suddivisi: 179 in provincia dell'Aquila, 86 in quella di Chieti, 130 nel Pescarese e 171 nel Teramano. Attenzione, però, la Regione fa notare come dalla somma dei totali provinciali vadano sottratti 25 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di appartenenza.

I pazienti guariti/dimessi sono 287 e il numero complessivo dall'inizio della pandemia sale così a 6.717. Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 15.597 (+219). Sale a 749 (+88) anche il numero dei ricoverati 73 (-2) dei quali in terapia intensiva, 14.848 sono infine in isolamento domiciliare.