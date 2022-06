In Abruzzo 670 nuovi casi, scendono i ricoveri

PESCARA. Sono 670 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 408.820. I dati sono dell'assessorato regionale alla sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (1 residente fuori regione e 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.340.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387.951 dimessi/guariti (+865 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.529 (-198 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.067 tamponi molecolari (2.339.893 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.040 test antigenici (3.762.239).

Del totale dei casi positivi, 84.956 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+143 rispetto a ieri), 116.622 in provincia di Chieti (+215), 94.551 in provincia di Pescara (+141), 100.791 in provincia di Teramo (+139), 7.990 fuori regione (+10) e poi ci sono 3.910 (+21) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.