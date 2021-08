In Abruzzo 83 nuovi positivi, 31 guariti e un nuovo ricovero

I dati del bollettino regionale diffusi dall'assessorato alla Sanità. Oggi in Abruzzo 83 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 100 anni - 12 in provincia dell'Aquila, 25 in quella di Chieti, 17 in provincia di Pescara, 23 in quella di Teramo Te e 5 residenti fuori regione).

Eseguiti 2.170 tamponi molecolari e 6.333 test antigenici, nessun deceduto. In totale 72.535 guariti (+31 rispetto a ieri). Attualmente i positivi sono 1.711 (+51), 42 pazienti sono ricoverati in area medica (+1 rispetto a ieri) e 1 in terapia intensiva (invariato) e 1.668 in isolamento domiciliare (+50).