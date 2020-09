In Abruzzo aumentano a 109 gli insegnanti positivi al Covid

PESCARA. Sono 109 gli insegnanti risultati positivi al Covid in Abruzzo rispetto ai 15.101 test eseguiti in vista della ripartenza della scuola. I dati sono dell'assessorato regionale alla Sanità. Lo screening, avviato su scala nazionale per contenere il contagio da Covid-19, si è chiuso giovedì scorso, ultimo giorno utile per effettuare l'esame sierologico prima della riapertura delle scuole, fissata al 24 settembre. E ha fatto emergere 26 casi in più rispetto all'ultimo report della settimana scorsa con 4.099 esami. Ai test hanno aderito oltre 15mila professori delle scuole abruzzesi di ogni ordine e grado.

Nel dettaglio, alla Asl Avezzano - Sulmona - L’Aquila sono stati eseguiti 2.883 test, 723 in più rispetto al dato di venerdì scorso; nella Asl Lanciano- Vasto - Chieti 4.901 esami, (+1.205); nell'azienda sanitaria di Pescara 3.279, con un aumento di 1.359 test rispetto alla settimana scorsa. Infine, a Teramo i docenti che si sono sottoposti allo screening sono stati 4.038 (+729). Come si evince dai dati, è il territorio aquilano ad aver risposto meno, in termini numerici. Dei 109 test positivi 30 fanno riferimento alla Asl aquilana, 3 in più rispetto a venerdì scorso, 37 a quella Lanciano- Vasto - Chieti (+7), 23 alla Asl di Pescara (+13) e 19 nella Asl di Teramo (+3). (m.p.)

