In Abruzzo la curva dei contagi sale ancora: 4 morti e 489 nuovi casi positivi

PESCARA. E' di 4 morti e 489 nuovi casi positivi al Covid il bollettino epidemiologico della Regione (assessorato alla Sanità). I nuovi contagi sono stati diagnosticati con 3.276 tamponi e sono pari al 14,9% dei test effettuati. Si tratta di 224 residenti in provincia dell'Aquila, 64 nel Chietino, 102 in provincia di Pescara e 75 nel Teramano. Per 21 casi sono in corso verifiche sulla residenza.

Fra i nuovi casi vi sono un bimbo di 10 mesi e di un uomo di 100 anni.

Il numero degli attuali positivi arriva a 6.633.

Dall'inizio dell'emergenza sale a 3.854 (+55) il numero dei pazienti dimessi/guariti, 413 (+13) sono gli attuali ricoverati 32 (+3) dei quali in terapia intensiva), altri 6210 sono in isolamento domiciliare.