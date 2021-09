In Abruzzo salgono a quattro le classi in quarantena: tre all'Aquila e una a Vasto

Sono 4, per ora, le classi finite in quarantena in Abruzzo, una a Vasto e tre all'Aquila. Quattro giorni dopo la riapertura delle scuole, gli alunni di una classe dell’Itis Mattei di Vasto tornano a sperimentare la didattica a distanza. In realtà nessuno studente è risultato positivo. Ad essere stata contagiata è la mamma di un ragazzo. Da qui la decisione del dirigente d’istituto, Nino Fuiano, e della Asl di disporre la quarantena a scopo precauzionale non solo per il figlio della positiva, ma anche per i compagni di classe. La quarantena durerà dai 7 ai 10 giorni.

Altre tre classi in isolamento all'Aquila. I casi positivi sono stati riscontrati tra alunni al di sotto dei 12 anni, nella fascia per cui non è previsto il vaccino.

