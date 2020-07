In Abruzzo un caso positivo in provincia di Teramo. E il sindaco di Chieti ne rivela altri 4 / VIDEO

PESCARA. In Abruzzo si registra un nuovo caso positivo, e dopo i pazienti diagnosticati in provincia di Chieti e Pescara (sempre uno al giorno), il nuovo malato è della provincia di Teramo.

Resta immutato a 117 il numero degli attuali contagiati (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti), cala di una unità (14) il numero dei ricoverati (nessuno in terapia intensiva).

In Abruzzo, sempre secondo i dati diffusi dalla Regione, sono in totale 2.751 i pazienti dimessi/guariti,e 119.505 i test effettuati dall'inizio dell'emergenza.

Poco fa il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha pubblicato sulla sua pagina Fb un video con la notizia di 4 nuovi casi di contagio risultati in città in base ai riscontri dei test veloci effettuati dai sanitari e in attesa dei risultati più approfonditi dell'Istituto Zooprofilattico.

GUARDA QUI IL VIDEO

"Si tratta di un commerciante di via Arniense e dei familiari", rivela il sindaco nel post con l'obiettivo di rassicurare la cittadinanza: "Con la ASL stiamo risalendo a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con le persone risultate positive a questo primo screening. Questo ci dimostra che è ancora necessario rispettare le prescrizioni, evitare assembramenti, indossare la mascherina e lavarsi e igienizzarsi spesso le mani", raccomanda il sindaco nel video postato su Fb. Di qui l'nvito a tutti a mantenere la calma: "Gestiremo questa situazione così come abbiamo fatto con centinaia di casi nel periodo più difficile di questa epidemia".