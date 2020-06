In Abruzzo un nuovo caso e un morto. E altri 74 pazienti sono guariti

PESCARA. Si contano "soltanto" otto morti in Italia per il coronavirus nell'ultimo rilevamento, il dato più basso dall'1 marzo, uno dei quali in Abruzzo. I dati della Regione fanno registrare anche un nuovo caso nelle ultime 24 ore contro i zero casi e i zero decessi di ieri. I pazienti ricoverati sono 30 _ 2 dei quali in terapia intensiva _ , mentre in 254 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi/guariti sale a 2.540 (+ 74 rispetto a ieri), e quello relativo ai test totali a 10.4558.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 175. Sempre in testa la Lombardia, con il 44% del totale, seguita dall'Emilia Romagna. I ricoverati in terapia intensiva sono meno di 100. E gli italiani osservano sempre meno le norme di distanziamento. Code e assembramenti al molo Beverello di Napoli per le partenze verso le isole: scatta l'allarme del sindaco di Capri. Allerta caldo per tre città: Brescia, Bologna e Perugia. Quest'estate il monitoraggio delle ondate di calore dovrà tener conto anche dei focolai di Covid.