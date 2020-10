Inserto Lavoro, 4mila posti all'Inps

Non solo informatici. Anche consulenti, medici legali, avvocati e impiegati amministrativi. Sono in tutto 4mila i posti che l’Inps, istituto nazionale di previdenza sociale, intende mettere a concorso nei prossimi mesi. Intanto è attivo il bando per 165 informatici aperto a candidati laureati – ingegneria dell’informazione (L8); scienze e tecnologie fisiche (L30); scienze e tecnologie informatiche (L31); scienze matematiche (L35); statistica (L41) – che saranno assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per le domande c’è tempo fino al 7 novembre (ore 16). Se i candidati dovessero essere più di 2.500 è prevista una prova selettiva. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 20 ottobre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

