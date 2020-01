Inserto Lavoro: 700 posti a concorso, occhio alle scadenze

Sono quasi 700 posti di lavoro a concorso nel settore pubblico, ma attenzione: i termini per iscriversi alle relative selezioni stanno per scadere. E’ bene fare il punto della situazione in una sorta di memorandum. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 21 gennaio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

