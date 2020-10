Inserto Lavoro: posti e selezioni nel turismo in Abruzzo

Tornano le offerte nel turismo in Abruzzo e fuori regione. Una sfida alla pandemia che lancia Bluserena, azienda abruzzese (sede Pescara) presente in Sardegna, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Piemonte con villaggi-resort, hotel per oltre 12mila posti letto e 4mila camere. Bluserena ha pubblicato i nuovi profili ricercati per la stagione invernale e per la prossima stagione estiva nelle sedi di Pescara, Crotone, Sassari, Cosenza, Brindisi, Taranto, Agrigento e Cagliari. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 6 ottobre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA