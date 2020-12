Inserto Lavoro, posti in Abruzzo nelle industrie farmaceutiche

Posizioni aperte in Abruzzo nelle aziende farmaceutiche produttrici e distributrici anche di medicinali. Diversi i profili richiesti in uno dei settori investititi dall’emergenza sanitaria. Sanofi, ad esempio, cerca personale per lo stabilimento aquilano di Scoppito (L’Aquila), oltre che in altre sedi tra Lombardia, Lazio e Puglia. Si ricercano prevalentemente laureati in Chimica, Ctf, Farmacia, Biologia, Medicina, Scienze Biologiche, Ingegneria ed Economia e Marketing. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 8 dicembre. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

