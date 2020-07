Inserto Lavoro, scuola: assunzioni per mille assistenti tecnici

Mille assunzioni per assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo, cioè primarie e secondarie di primo grado, entro il 2020 in tutta Italia. Il provvedimento autorizza le scuole ad assumere fino a 1000 risorse nel ruolo di assistente tecnico (At) del personale Ata, da settembre a dicembre, pertanto gli istituti potranno sottoscrivere contratti a termine fino al 31 dicembre prossimo. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 28 luglio. Nello speciale, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

