Inserto Lavoro: selezioni ministero Innovazione, ecco i profili

Candidati con esperienza in ambito ingegneria, informatica, big data, matematica, statistica, machine learning, software open source, sicurezza, product design e user experience, sviluppo applicazioni mobile, software architecture e relazioni sviluppatori. Dei profili ideali per partecipare al concorso del ministero dell'Innovazione si parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 14 gennaio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

