Istituti tecnici superiori, nasce il sistema Abruzzo Smart Academy

LANCIANO. Nasce il Sistema Its Abruzzo Smart Academy, un portale che presenta la variegata offerta formativa post-diploma dei cinque Istituti tecnici superiori della regione. I settori considerati sono tutti strategici nel panorama regionale: la meccanica, meccatronica a Lanciano, l’efficienza energetica e lo smart building all’Aquila, l’agro-alimentare a Teramo, il sistema moda a Pescara, e la mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona.

Al tempo del Covid-19, in questa fase di lockdown per tutto il Paese molte delle attività sono state necessariamente trasferite su canali digitali. Proprio per rispondere a questa emergenza, dopo l’attivazione della didattica a distanza, gli Its regionali, con l’innovatività e la velocità che li caratterizza, presentano la loro offerta formativa attraverso un unico portale www.sistemaitsabruzzo.it. Il sito nasce per offrire un servizio di orientamento interattivo ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole in modo agile e personalizzabile. È il luogo virtuale dove è possibile conoscere, attraverso video e testi esplicativi, l’organizzazione e le diverse tipologie dei corsi rivolti ai diplomati abruzzesi e come gli Its sono organizzati per offrire una vera formazione duale di alternanza scuola-lavoro, in stretta collaborazione con le imprese.

Sostenuti dal Miur, dalla Regione Abruzzo e dall’Usr, attraverso il portale, realizzato in collaborazione con Anpal Servizi, gli Its propongono i loro percorsi di alta specializzazione tecnica della durata di due anni, completamente gratuiti, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese e della regione.

Il portale offre la possibilità di interagire direttamente con le smart-academy attraverso servizi di mentoring prenotabili on-line con referenti dei singoli Its oppure la possibilità di poter fare la pre-iscrizione on line per rimanere aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi bandi e sull’apertura delle iscrizioni. I diplomi Its, rilasciati dal Miur, rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese, attraverso un’offerta formativa altamente qualificata, di nuove ed elevate competenze tecniche per promuovere i processi di innovazione e trasferimento tecnologico, nella logica della smart specialization e di industria 4.0 e con livelli di occupazione dopo il diploma di oltre 80%.

"Il portale unico", sottolinea l'assessore regionale Fioretti, "è un servizio rivolto soprattutto ai giovani e alle famiglie che in questo modo hanno possibilità di verificare il valore dell'offerta formativa senza ulteriori mediazioni, potendo operare la scelta migliore in relazione alle attitudini del giovane".