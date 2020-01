Jennifer Lopez cerca un posticino tranquillo? L'Abruzzo se la contende

PESCARA. E adesso l'Abruzzo si contende Jennifer Lopez, l'attrice di origini sudamericane, icona della bellezza, e che di conseguenza si fa notare ovunque vada. Sono due i comuni (ma tutto fa supporre che l'elenco possa aumentare) abruzzesi che si mettono in lizza per soddisfare un suo desiderio: quello di trasferirsi in Italia, in un posto tranquillo, "dove andare in bicicletta a comprare del pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata e mangiarlo mentre dipingo oppure mentre sono seduta su una sedia a dondolo, da dove posso godere la vista di un olivo o di una quercia e sentirne l’odore". J-Lo lo ha espresso sulle colonne della rivista Vanity Fair che il venerdì si può trovare gratis con il Centro in edicola.

Il sindaco di Campli (Te) Federico Agostinelli ha reso noto di aver inviato (...) una lettera aperta alla star americana: "Jennifer, come here!. Il paesino che cerchi è in Abruzzo e si chiama Campli, uno dei borghi più belli d’Italia". La lettera continua così: "Sappiamo, Jennifer, che hai già ricevuto proposte simili, magari da località anche più blasonate della nostra. Ma davvero vuoi preferire quei paesi già noti, dove a volte l’autenticità dei luoghi ha lasciato spazio ad uno sviluppo turistico anche troppo esasperato? Davvero preferisci quelle destinazioni (in Toscana, magari?) dove finirai per ritrovare gli stessi colleghi dello star system (da cui vuoi evadere) che vi si recano per trascorrere le loro “vacanze firmate”? Ecco, cara Jennifer, se cerchi un luogo autentico, dove riscoprire davvero i gesti semplici di ogni giorno, quel luogo è Campli. Siamo pronti a consigliarti il miglior forno dove comprare il pane, metterlo nel cestino, tornare a casa, spalmarci sopra la marmellata. Ma siamo anche pronti a consigliarti di comprare il pane, anzi un panino, e invece della marmellata, imbottirlo di porchetta. Quella di Campli, la più buona, che facciamo nello stesso modo da più di 2.000 anni. E questa cosa, cara Jennifer, puoi farla solo qui. Jennifer, come here!". La lettera conclude con un "Tuo, Federico" che speriamo abbia attirato l'attenzione della Lopez.

Ma in concorrenza con Campli c'è un altro comune abruzzese che è pronto a stendere tappeti rossi a J-Lo. E' Castel del Monte, questa volta nell'Aquilano, e sempre per opera del sindaco. Castel del Monte è un altro fra ì più belli borghi d'Italia e il sindaco Luciano Mucciante ha colto la palla al balzo per invitare la star «a visitarlo per prendervi casa». Al primo contatto, sui social, seguirà una lettera istituzionale, fa sapere Mucciante, che prova a prendere la Lopez “per la gola”, puntando anche sulla gastronomia, con i prodotti tipici locali, a partire dal Canestrato di Castel del Monte. "La presenza della Lopez sarebbe una grandissima sponsorizzazione per il nostro territorio", commenta Mucciante, "quale posto migliore di questo per trascorrere momenti sereni?".