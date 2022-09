L'Abruzzo al voto: 13 parlamentari da scegliere, urne aperte

Oltre un milione e 200mila abruzzesi sono chiamati oggi al voto per eleggere 13 parlamentari, 9 alla Camera e 4 al Senato.

Si sono candidati in 148. Il numero di deputati si è ridotto rispetto ai 21 delle precedenti elezioni, a causa della riforma costituzionale che ha tagliato i parlamentari.

Dei 9 deputati, 6 saranno eletti con il sistema proporzionale e 3 con quello maggioritario. Per quanto riguarda il maggioritario, dove per vincere basta prendere un solo voto in più, l'Abruzzo è diviso in tre collegi uninominali (Chieti con la sua provincia, Pescara e i comuni della costa Teramana, L'Aquila e i comuni dell'interno teramano).

Dei 4 senatori, 3 verranno eletti con metodo proporzionale e 1 con il maggioritario: in entrambi i casi il collegio è unico e abbraccia tutta la regione.

Urne aperte dalle 7 alle 23, ora in cui prenderà il via lo scrutinio.

COME SI VOTA

Gli elettori riceveranno una scheda gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Votando la lista, il voto si estende anche al candidato uninominale collegato. Votando solo il nome del candidato uninominale, il voto si estende anche alla lista o alle liste ad esso collegate. Si può anche barrare sia il nome del candidato che una delle liste collegate. Vietato il voto disgiunto.