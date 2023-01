L'Abruzzo in Tv con i giovani che sviluppano il mestiere dei padri

ABRUZZO. La puntata della trasmissione di Rai 1 "Il Provinciale", in onda oggi dalle 11,25 alle 12 (edizione smart), è dedicata a Scanno e alla Valle del Sagittario e racconterà storie di giovani uomini e donne che, per scelta, hanno deciso di rimanere sul territorio in cui sono nati e cresciuti portando avanti i mestieri dei padri oppure inventando nuove attività.

Insieme al fedele Kumash, Federico Quaranta va alle scoperta delle incantevoli bellezze dell'Italia. Ad approfondire gli aspetti scientifici e le particolarita fisiche del territorio ci saranno gli interventi della naturalista Mia Canestrini.

La puntata sarà replicata domani 15 gennaio su Raidue dalle 14,00 alle 15,00 con una edizione integrale.