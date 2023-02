L'azienda abruzzese Taiprora entra in un grande gruppo, l'Italia Technology Alliance (ITA Holding), di cui il brand più conosciuto è il marchio A.Celli. Si tratta di una holding di partecipazioni della famiglia Celli che racchiude una serie di aziende produttrici di macchinari industriali e soluzioni tecnologiche per i mercati della carta, del tissue e del tessuto non tessuto, oltre ad altre società attive nello sviluppo digitale, IoT, machine learning e A.I.

Taiprora è un’azienda di Software & Automation Engineering specializzata in soluzioni integrate per il manufacturing e l’intralogistica. Principalmente presente nel settore farmaceutico, automotive e food & beverage annovera clienti come Sanofi, Pfizer, Menarini, Dayco, Honda, Yanfeng, De Cecco, Ferrero, Findus, Aptar, Tod’s e molti altri.

ITA Holding, nell’ottica di rafforzare la propria presenza nel mercato sia nazionale che internazionale delle soluzioni di intralogistica avanzata, ha individuato in Taiprora S.r.l la società ideale per integrare le proprie conoscenze per la fornitura di flotte di veicoli e trasloelevatori per magazzini automatici, oltre allo sviluppo software dei flussi logistici interni (WCS - WMS). Taiprora è fortemente motivata nel continuare il processo di crescita vissuto sinora valorizzando ancor di più la propria organizzazione manageriale e le risorse del territorio. A tal fine, da oggi potrà contare su una ulteriore spinta strategica e su nuovi investimenti.

“L’operazione", commenta Francesco Alfieri, presidente di Taiprora, "è frutto dell’integrazione di due mondi e settori diversi, ma che hanno in comune una zona di contatto ampissima e interessante. Alla base dell’accordo con ITA Holding c’è il fattor comune di una grande attitudine all’innovazione e alla internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è quello di continuare a crescere valorizzando l’identità di Taiprora. Vogliamo incrementare la ricerca e puntare sull’innovazione creativa per raggiungere obiettivi ambiziosi in un futuro ricco di opportunità e di sfide per noi e per il nostro territorio".