L'inserto Lavoro del Centro: commessi e impiegati in Abruzzo

PESCARA. Appuntamento del martedì in edicola con l'inserto Lavoro del Centro: cinque pagine con offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze.

In copertina le opportunità in Abruzzo nell'industria con la Magneti Marelli che seleziona personale a Sulmona, nel commercio con Tata, che cerca personale per i suoi punti vendita a L'Aquila, e con un'azienda di un imprenditore pescarese che assume risorse con conoscenze di strumenti topografici. Tanti i profili richiesti poi nel campo della ristorazione e alberghiero: dai cuochi ai camerieri agli addetti per le pulizie.

Richiesto personale per azienda che si occupa di apparecchi acustici e selezione di funzionari di amministrazione per Istituto Astrofisica a Teramo. Operai-falegnami per multinazionale che lavora nell'allestimento camper a Paglieta. Scadono il 10 giugno i concorsi del del Comune di Pescara per 10 istruttori direttivi di vigilanza e 5 istruttori tecnici geometra. Contratti per giovani e laureati e stage nelle grandi aziende, i corsi di formazione gratuiti in Abruzzo. Focus sui posti per italiani all'estero e infine 174 profili richiesti attraverso i Centri per l'impiego in Abruzzo.