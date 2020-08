L'Inserto Lavoro in edicola gratis con il Centro

Torna l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Oggi, 18 agosto, 5 pagine del quotidiano sono dedicate a offerte, richieste, concorsi pubblici, profili, posti attraverso i Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo e per italiani all'estero. La copertina è dedicata alle posizioni aperte da Ferrovie dello Stato e dal gruppo ferroviaro in generale. Previste giornate di selezione riservate a giovani laureati: i posti disponibili sono 1.100.