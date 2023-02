La due giorni di Cassani in Abruzzo sulle strade del Giro

PESCARA. In sella alla bici, prima come professionista di rango, poi come Commissario tecnico della Nazionale, ora presidente dell'Azienda di promozione turistica di una delle regioni leader italiane nel campo del turismo, l'Emilia-Romagna, Davide Cassani, sarà in Abruzzo per una due giorni dedicata alla promozione del territorio.

Cassani arriva in Abruzzo su invito di CNA Turismo e Gruppo di azione locale "Costa dei Trabocchi", che hanno dato vita, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, a una sinergia con un ciclo di eventi dal titolo "Road to… la grande partenza!", con l'obiettivo di realizzare, confrontandosi con gli operatori e le istituzioni locali, possibili percorsi dedicati al ciclo-turismo, e più in generale alla vacanza attiva: quest'ultimo ormai diventato segmento sempre più in espansione sui mercati internazionali.

Il piccolo giro di Cassani inizierà a Pescara, mercoledì 22 febbraio, alle 19, con la presentazione alla libreria Mondadori, in via Milano, del suo volume edito da Rizzoli, 'Ho voluto la bicicletta'. Il giorno successivo, alle 10, all'hotel La Chiave dei Trabocchi di San Vito (Chieti), sarà a disposizione dei giornalisti per una 'colazione con Cassani', intrattenendosi sui temi legati alla sua visita in Abruzzo. Poi, in sella alla bici, partirà per un'esplorazione diretta del territorio.

Alle 16 sarà invece alla Torre vinaria della Cantina Frentana, in contrada Perazza di Rocca San Giovanni, per un appuntamento dal titolo 'Sport e turismo binomio vincente': con lui, confronto a più voci su pacchetti turistici, percorsi, ma anche criticità da superare ed esempi virtuosi da seguire. Ospiti dell'evento saranno l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Daniele D'Amario, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever, il presidente del GAL Costa dei Trabocchi, Roberto Di Vincenzo, e il presidente regionale di CNA Turismo, Claudio Di Dionisio.