La Stazione spaziale internazionale sorvola e fotografa l'Abruzzo

La Stazione spaziale internazionale (Iss) ha da poco sorvolato l'Abruzzo, fornendo immagini del territorio sicuramente inusuali, ma decisamente affascinanti. La Stazione spaziale, in orbita ormai dal 1998, sorvola la terra a una velocità di 27.600 chilometri orari ad una altitudine compresa tra i 330 e 410 chilometri, e percorre una intera orbita in 93 minuti circa. Al momento a bordo ci sono sette astronauti, e presto sarà tra loro, questa volta come comandante, la nostra Samantha Cristoforetti.

Grazie alla Nasa è possibile monitorare il suo percorso, con due fotocamere installate a bordo. Proprio da una di queste, quella ad alta definizione che inquadra perpendicolarmente la terra, è stato possibile immortalare il momento in cui la Stazione Spaziale ha sorvolato la nostra regione e, complice il cielo completamente sgombro da nuvole, è stato possibile ammirare la costa adriatica, il lago di Campotosto, ma anche il Gran Sasso e la Majella, con le cime ancora innevate.