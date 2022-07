Lavori A14 e A24, disposte alcune chiusure notturne

ABRUZZO. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 18 e mercoledì 20 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano est". In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.

Mentre per consentire lavori di manutenzione delle opere d'arte, sarà chiusa la stazione di Lanciano, in uscita per chi proviene da Pescara, dalle 23:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 luglio e nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, con orario 23:00-5:00. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ortona.

Infine la concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione della pavimentazione, dalle ore 12:00 di lunedì 18 luglio alle ore 14:00 di venerdì 22 luglio p.v., sarà disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Basciano tanto delle rampe di uscita dall’autostrada A24, da tutte le provenienze, quanto di quelle di entrata in autostrada A24, in tutte le direzioni. Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, come itinerario alternativo sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria (SS150) tramite lo Svincolo di Val Vomano/Roseto.