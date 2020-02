Lega, Quaresimale fa dietrofront e rientra nel partito

L'AQUILA. "La fiducia nei confronti della Lega, del commissario regionale Luigi D'Eramo e del segretario federale Matteo Salvini non è mai venuta meno. Pertanto ho deciso, all’esito del positivo confronto con i vertici regionali, di restare nel partito, convintamente".

A dichiararlo è il capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Pietro Quaresimale. "Ci sono state delle incomprensioni"- spiega Quaresimale "che, però, abbiamo chiarito insieme al commissario regionale D'Eramo durante il colloquio avuto nel pomeriggio. Non esiste più alcuna ragione per abbandonare il partito, tantomeno il ruolo di capogruppo”.

"Accolgo con soddisfazione" commenta Luigi D'Eramo "la posizione del nostro capogruppo. La Lega è un partito aperto al confronto: raccogliamo con prontezza gli stimoli di Quaresimale e riprendiamo il cammino politico e amministrativo svolto in questo primo anno di Regione”.