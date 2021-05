Lutto nel sindacato: addio a Iampieri, è stato segretario generale Cisl

PESCARA. Lutto nel sindacato. Nella serata di ieri è morto Antonio Iampieri, storico dirigente della Cisl Abruzzo fin dagli anni '60. Iniziò come dirigente sindacale nella Cisl di Pescara dove ricoprì la carica di segretario generale della struttura provinciale, lasciò quindi l’incarico dopo l’elezione a componente di segreteria della Cisl Abruzzo. Nel 1981 venne eletto segretario generale della Cisl Abruzzo e componente del Comitato esecutivo e del Consiglio generale confederali, cariche che ricoprì fino al 1989.

La Cisl ricorda in una nota come Iampieri abbia guidato l’organizzazione in anni difficili, svolgendo un ruolo propositivo nel lungo ed animato confronto con la Regione e con le Associazioni datoriali "per garantire uno sviluppo ordinato ed un riequilibrio delle aree territoriali abruzzesi": "Lo ricordiamo quale uomo di organizzazione, infaticabile, sensibile, tenace, coerente e profondamente impegnato nella tutela dei lavoratori. Ha rappresentato, con coerenza ed impegno, sempre i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori anche nelle istituzioni per le battaglie in difesa del mondo del lavoro".

I funerali sono in programma domani mattina 6 maggio, alle ore 10,30, nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori.