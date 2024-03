Marsilio-D'Amico, comizi finali e faccia a faccia in tv

I comizi finali all’Aquila e il faccia a faccia in tv con Rete8 e il Centro chiudono la maratona elettorale di Marco Marsilio, governatore uscente e ricandidato dal centrodestra, e Luciano D’Amico, candidato presidente del Patto per l’Abruzzo che gioca d’anticipo l’ultima carta salendo sul palco montato accanto nell’auditorium di Renzo Piano alle 17,45. Con lui c'è Alessandra Todde, che in Sardegna ha sconfitto le destre. Tre quarti d’ora più tardi, alle 18,30, Marsilio risponde all’avversario calando sia un poker di presidenti di Regione, da Francesco Acquaroli (Marche) e Donatella Tesei (Umbria) a Francesco Rocca (Lazio) e Francesco Roberti (Molise) e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La sfida a breve distanza all’Aquila diventa alle 22 un faccia a faccia televisivo su Rete8 e con il Centro, con domande a raffica ai due candidati.

Dove voteranno domenica i due avversari? D’Amico si recherà nella sua sezione di Pescara alla scuola media Mazzini di viale Regina Margherita. Mentre Marsilio voterà nel seggio del Tricalle a Chieti. Perché a Chieti ha preso la residenza dopo aver acquistato una casa in campagna poco prima del confine con Torrevecchia Teatina. Il che svela il mistero della residenza del governatore tornato cinque anni fa da Roma in Abruzzo e che ieri mattina, davanti alle telecamere di Agorà che lo hanno intercettato sotto la sua abitazione in affitto a Pescara, ha indicato il balcone esclamando: «Io abito qui. E quelle stese sono le mie mutande».