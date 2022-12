Miele e tartufi: le feste natalizie partono all'insegna delle prelibatezze regionali

Miele e tartufi per iniziare le feste natalizie all'insegna delle prelibatezze d'Abruzzo. Sono due delle iniziative che si tengono in questi giorni all'Aquila e a Teramo.

TARTUFI ALL'AQUILA

Eventi, masterclass e degustazioni nel Parco del Castello dell'Aquila dal 9 all’11 dicembre: al via la prima edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo con oltre 40 stand e circa 60 aziende coinvolte. A corollario ci saranno eventi culturali, convegni scientifici, masterclass, degustazione di piatti a base di tartufo con la presenza di dieci buyer internazionali. Ci sarà anche un laboratorio del gusto con gli studenti degli istituti agrari e alberghieri abruzzesi e l'iniziativa “Mani in pasta”, esperienza sensoriale con l’Unione italiana ciechi. L’iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo attraverso l’Azienda regionale attività produttive (Arap), in collaborazione con il Comune dell’Aquila, le Camere di commercio Gran Sasso d’Italia e Chieti Pescara, Arta Abruzzo e le associazioni di settore.

MIELE A TERAMO

A Teramo l'associazione Apicoltori d'Abruzzo (Ada), in collaborazione con l'istituto Di Poppa-Rozzi, promuove per oggi, mercoledì 7 dicembre, la prima "Festa di Sant'Ambrogio", patrono delle api e degli apicoltori. L'iniziativa prevede una tavola rotonda moderata dal professor Michele Amorena (facoltà di Veterinaria dell'Università di Teramo), con inizio alle 16.30 nella sala conferenze del Consorzio Bim a Teramo. Sul tema dell'incontro, dedicato alla "Gestione sanitaria degli alveari", interverranno il presidente del Consorzio Apistico di Ancona Sergio Cocciarini e il presidente dell'associazione Apif Giovanni Zucconi.

Alle 18.30 l'evento prosegue nell'aula magna dell'istituto Alberghiero Di Poppa-Rozzi con i saluti del rettore dell'Università di Teramo Dino Mastrocola, dell'assessore regionale Pietro Quaresimale, del presidente del Bim Marco Di Nicola, del presidente del Parco Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra e del Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi che benedirà la statua lignea di Sant'Ambrogio. Seguiranno gli interventi del professor Roberto Ricci su "Il miele di Sant'Ambrogio e il senso della Storia", di Emilio Iacovanelli su "Una famiglia di apicoltori: aneddoti e ricordi", del professor Domenico Iobbi su "Il miele in cucina" e del proessor Amorena su "Apicoltura e cambiamenti climatici".