Morto leader dei no-vax in Abruzzo

PESCARA. Costernazione e lutto per la morte di Luigi Marilli, 63 anni, geometra. Era il referente per l’Abruzzo de movimento Liberiamo l’Italia, è stato tra i primi a combattere la guerra contro il vaccino e contro il green pass: attivista impegnato, era presente in tutte le manifestazioni di piazza. E’ morto nell’ospedale di Pescara, dov'era ricoverato. Originario di Taranto, da tempo ormai risiedeva in Abruzzo. La morte risale a mercoledì 12 gennaio ed è stata inserita tra i decessi Covid dell'ospedale Spirito Santo. Al momento, non è noto se Marilli avesse altre patologie.

I funerali questa mattina alle 10,30 nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori. Nella stessa chiesa dove i "no pass" diedero vita alla manifestazione di protesta durante la messa.

Tanti commenti social, fra i quali quello del giornalsita e commentatore tv e radio Enrico Mentana: "Sosteneva una causa, per me quella più sbagliata, ma lo faceva perché ci credeva. Ha perso, ma una scomparsa è sempre un lutto per tutti, come gli altri 140mila morti di Covid".