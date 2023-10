Nuovo parco fotovoltaico: 50 milioni ad azienda abruzzese

Un finanziamento da 50 milioni di euro è stato sottoscritto da Bnl Bnp Paribas (banca agente) e Bper Banca, a favore di Blunova S.r.l. (Gruppo Carlo Maresca S.p.A.) in relazione allo sviluppo di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 80,224 MWp nel Comune di Augusta, in Sicilia.

Il Gruppo Maresca continua a credere nelle rinnovabili e a investire in questo settore che ad oggi può considerarsi il business prevalente del Gruppo. Dal 2018 ad oggi il Gruppo ha autorizzato e tariffato oltre 400 MW di impianti fotovoltaici ed eolici di cui 130 MW già connessi alla rete e i restanti in fase di realizzazione, così posizionandosi, nel settore fotovoltaico, tra le principali aziende operanti in Italia.

"Il finanziamento di Blunova", ha commentato Roberto Pondrelli, "direttore territoriale Centro Bnl Bnp Paribas, rappresenta la conferma del nostro supporto concreto e mirato al settore delle energie rinnovabili il cui incremento costituisce un importante obiettivo della banca e di tutto il Gruppo".