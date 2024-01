Open Day per il Sociale: corsi di formazione, laboratori e tombolata

PESCARA. Si tiene domani, 3 gennaio, dalle 16, nella sede Intercral Abruzzo di via Rubicone 15, con la collaborazione dell’associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo (CRUC Regione Abruzzo) “L'Open Day per il Sociale”. Gli appuntamenti, completamente gratuiti, prevedono delle "full immersion" utili peri cittadini-utenti e consumatori.

Dal corso sull’educazione digitale degli over 65, al laboratorio di acquisto solidale (G.A.S.) al laboratorio bollette lue-gas, sino alla tombolata finale associativa.

PROGRAMMA

Dalle 16 alle 18 corso di formazione gratuito interattivo per la digitalizzazione, rivolto ai soggetti adulti, in particolare a quelli over 65, volto ad accrescere il livello delle competenze digitali. I partecipanti acquisiranno delle nozioni per utilizzare la tecnologia informatica con sicurezza e in modo consapevole, in particolare negli acquisti on line e nel rapporto con la pubblica amministrazione (BY Contribuenti Abruzzo)

Dalle 18 alle 20 laboratorio gruppo di acquisto solidale (By Intercral Abruzzo) - Laboratorio bollette Luce – Gas (By Contribuenti Abruzzo)

Dalle 20 alle 22 Tombolata associativa Intercal Abruzzo.