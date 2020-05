Parrucchieri e estetisti: test in vista della ripartenza del 18 maggio / VIDEO

L'AQUILA. Prova tecnica per un parrucchiere e un salone estetico all'Aquila. Un primo test in Abruzzo in vista della riapertura del prossimo 18 maggio quando queste categorie rialzeranno le serrande delle proprie attività. Il centro estetico Luxor e la parrucchiera Carisma, di Giuseppe Leonetti, hanno accolto gli ispettori del dipartimento prevenzione della Asl e dei vertici di Cna.

TEST NEL SALONE ESTETICO: GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Parrucchieri e estetisti rialzano le serrande Un test per sperimentare le nuove, stringenti regole contro il coronavirus in un salone dell'Aquila in vista della ripartenza del 18 maggio. Video intervista di Fabio Iuliano a Agostino Del Re (Cna L'Aquila)

Le regole imposte dal protocollo regionale, del resto, sono abbastanza stringenti. Prenotazione obbligatoria per appuntamento, autocertificazione per i clienti dilazionati nel tempo, dispositivi di protezione, sanificazione e delimitazione degli spazi con scotch nel caso non sussistano alcune condizioni, un operatore al massimo può seguire due clienti. Per i centri estetici sono previsti anche altri dispositivi di sicurezza. Entusiasmo e attenzione da parte dei vertici dell'associazione artigiani, Agostino Del Re (direttore Cna L'Aquila) e Angela Rita Barone, presidente regionale di Cna Benessere e Sanità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA