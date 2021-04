Pasqua in Abruzzo con il ritorno del freddo

L'AQUILA. Maltempo in arrivo. Domani, sabato 3, e domenica 4 aprile le condizioni meteo peggiorano su tutto il territorio regionale. La vasta area depressionaria presente sull’Europa comincia a dare segni di cedimento", si legge sul sito del Cetemps, il centro che si occupa di previsioni meteorologiche e di telerilevamento, "lasciando progressivamente spazio alla discesa di una saccatura scandinava che, in questo fine settimana pasquale, porterà instabilità e calo delle temperature sull’Italia. E in Abruzzo, secondo le rilevazioni del Cetemps, nelle prossime ore il sole lascia spazio a nuvole e pioggia.

"Domani, sabato 3 Aprile è atteso un netto peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra regione: i cieli, da poco nuvolosi, a metà mattina diverranno coperti con precipitazioni diffuse che, a partire dai settori appenninici, si estenderanno a tutto il territorio. Le temperature minime risulteranno pressoché stazionarie, mentre le massime subiranno un brusco calo di 5-6 °C. I venti spireranno da deboli a moderati prevalentemente dai quadranti settentrionali, in rinforzo in serata sui settori costieri. Mare molto mosso".

Le temperature minime e massime: L'Aquila (6-16), Teramo (8-16), Chieti (8-15), Pescara (11-17)

Domenica 4 Aprile avremo cieli nuvolosi, con deboli precipitazioni localizzate sui settori appenninici. Le temperature, sia massime che minime, sono previste in calo ancora di qualche grado.

Le temperature minime e massime: L'Aquila (1-7), Teramo (3-8), Chieti (4-9), Pescara (7-12)