Premio Bonanni: Laura Pugno vince la Sezione poesia edita

L'AQUILA. Laura Pugno con il libro 'I nomi' edito da La nave di Teseo è la vincitrice della Sezione A (poesia edita) del 22esimo Premio di letteratura internazionale 'L'Aquila' Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni. Gli altri premiati della sezione sono Massimo Pamio con 'Anonimie', Mondo Nuovo Edizioni, e Tiziano Broggiato con 'Sorvoli', Luigi Pellegrini editore. Menzione speciale al libro 'Ancora' di Luciano Russi, De Felice edizioni.

Hanno vinto ex aequo la Sezione B (poesia inedita riservata agli studenti) Chiara Andreassi, IV C Istituto 'Cotugno', e Benedetta Romanelli, V C della stessa scuola. La Sezione C (poesia riservata ai detenuti dei Penitenziari italiani) è stata vinta da Luca Michelangeli del carcere di Teramo.

Ospite d'onore del Premio, e della cerimonia conclusiva all'Auditorium del Parco, è stato il poeta Alfonso Brezmes. Rispondendo alle domande degli studenti, ha sottolineato la forza innovativa della poesia e quanto quest'arte sia vicina ai giovani, alla musica e a tutti i mezzi di espressione tanto istintivi, quanto vitali per l'essere umano. "La poesia - ha detto - è un mezzo di libertà per guardare al futuro. Sono onorato di essere stato scelto come ospite d'onore per questo Premio che parla moltissime lingue. Montale diceva che non scriveva poesie finché queste non andavano a sbattergli. Per me è il contrario. Io vedo la poesia ovunque, anche in un rivolo d'acqua per strada".

"Il Premio - ha dichiarato Giuseppe Marco Litta, responsabile Bper Banca Direzione territoriale Centro - est - rappresenta un momento di alto valore culturale per la città dell'Aquila e l'Abruzzo. Siamo veramente orgogliosi di essere partner a supporto di un'iniziativa che prende sempre più quota e che si sta consolidando a livello internazionale: a conferma della vocazione dell'Istituto al fianco della cultura".

A introdurre la premiazione, Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del premio. "Un grazie di cuore, oltre alla Bper - ha detto - va anche all'Università dell'Aquila che ha istituito una borsa di studio intitolata a Laudomia Bonanni e al Rotary".