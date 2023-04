Puntata speciale di Traguardo Lavoro per la festa dei lavoratori

Lunedì 1 maggio appuntamento alle 20,25 in tv su Rete8 con una puntata speciale di Traguardo Lavoro, la trasmissione che si occupa delle opportunità occupazionali, in particolare in Abruzzo e Molise, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento. La festa dei lavoratori è l’occasione per fare il punto della situazione occupazionale in Abruzzo oltre che illustrare, come di consueto, nuove offerte e richieste di lavoro.

La trasmissione è in sinergia con il quotidiano il Centro e in diretta dagli studi di Rete8 conduce il giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. Un format di trenta minuti diventato un appuntamento di riferimento sia per chi cerca occupazione, sia per chi assume. Ospiti in studio sono dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti. le selezioni in corso e le scadenze entro le quali si possono inviare le candidature.

Per snocciolare e commentare i più recenti dati statistici sul lavoro nella puntata speciale del 1 maggio in studio c’è Daniele Giangiulli, direttore generale Confartigianato Chieti-L’Aquila e di Academy ForMe. Giangiulli si sofferma anche sulle offerte di lavoro che pervengono all’associazione dalle imprese del mondo dell’artigianato e dell’edilizia così come sui profili maggiormente richiesti, i requisiti e quindi sui termini per le candidature. Altro ospite in studio è un rappresentante del mondo sportivo perché è proprio da lì che arriva l’offerta di lavoro per istruttori di sport attraverso un’iniziativa tra Coni e Comune di Pescara: tra 40-50 i posti da coprire.

Per quel che riguarda la formazione c’è lo spazio Cenfop – Consorzio enti formazione – in cui si parla questa volta del programma Erasmus all’estero. Non solo per studenti, ma per tutte le età, con esperienze di lavoro da spendere in Europa finalizzate alla riqualificazione professionale. Opportunità tra l’altro gratuite perché finanziate con fondi pubblici.

Nella puntata speciale non possono esserci le pagine dell’Inserto Lavoro del Centro che di solito Traguardo Lavoro mostra in anteprima il lunedì sera (il quotidiano martedì non è in edicola). Ma vengono indicate le richieste di nuovi profili e i concorsi pubblici in scadenza. Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230. L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it. Numero diretta Rete8: 0871.5873230.