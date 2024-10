Sciopero del personale Fs, treni a rischio anche in Abruzzo

PESCARA. Treni a rischio dalle 21 di sabato 12 ottobre fino alla stessa ora di domenica 13 anche in Abruzzo per via dello sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane. Ad avvisare di possibili cancellazioni dei treni è la stessa Trenitalia che invita di conseguenza i passeggeri ad informarsi bene prima di mettersi in viaggio.

Lo sciopero è stato proclamato da alcune sigle sindacali e interessa il personale nazionale del Gruppo FS, può avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria. Possono esserci cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e dei treni regionali di Trenitalia (non di Tua). Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, possono verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale.

Tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.