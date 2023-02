Scuola, Flc Cgil: in regione 753 pensionamenti

PESCARA. Mentre sono ormai completate le operazioni di iscrizione nelle scuole, sono stati pubblicati i dati provvisori dei pensionamenti negli istituti della regione Abruzzo: sono 753.

Lo segnala la Flc Cgil Teramo, sottolineando che, invece, "siamo ancora in attesa che il Ministero dell'istruzione e del merito pubblichi l'ordinanza per i trasferimenti".

"Una nuova convocazione - evidenzia il sindacato - è prevista per venerdì 17 febbraio. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto la revisione del Ccni mobilità - Contratto collettivo nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale - per il biennio di vigenza 2023/24 e 2024/25 firmato in maniera illegittima da un solo sindacato. Le questioni aperte rimangono il superamento dei vincoli di permanenza e l'abrogazione del principio di referente unico all'assistenza nella disabilità grave - legge 104/92. Sono punti che al momento non hanno ancora una risposta da parte del ministero".