Su Rete8 c'è "Traguardo Lavoro", le opportunità in Abruzzo

ABRUZZO. Torna l’appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, la trasmissione che si occupa di opportunità occupazionali, in particolare Abruzzo e Molise. offerte, requisiti, scadenze ogni lunedì in diretta su Rete8 dalle ore 20,25. Dagli studi di Rete8 conduce il giornalista del Centro Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. Una trentina di minuti realizzati in sinergia con il Centro, concentrati sulle disponibilità, le richieste e le offerte reali secondo il format che ha fatto sì che Traguardo Lavoro diventasse un appuntamento di riferimento per chi cerca occupazione, e per chi assume.

Ospiti in studio sono dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di somministrazione che illustrano le posizioni aperte e le selezioni avviate in Abruzzo e per gli abruzzesi, ma non solo.

Nella puntata di lunedì 12 dicembre vengono presentate da un gruppo di parrucchieri che cerca personale per allargamento dell’organico nelle sedi di Pescara, Atessa e Castel Frentano. E poi un’offerta di lavoro del tutto particolare: arriva dal mondo del teatro ed è aperta a coloro che ambiscono di diventare/fare l’attore.

Spazio poi all’anteprima delle pagine dell’inserto Lavoro in edicola il martedì con il Centro. Focus quindi su formazione e orientamento con le proposte da parte di Cenfop Abruzzo, consorzio degli enti formatori.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni

Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230.

L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it

Numero diretta Rete8: 0871.5873230.