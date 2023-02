Superenalotto, 8 milioni vinti in Abruzzo

PESCARA. Otto dei 371 milioni di euro della maxi vincita al "6" del Superenalotto di ieri sera sono stati vinti in Abruzzo. Delle 90 quote - ciascuna da 4 milioni di euro - fortunate acquistate dalle ricevitorie dalla bacheca dei sistemi Sisal e vendute ad altrettanti giocatori in tutta Italia, una è stata giocata a Pescara e un’altra a Penne. Si tratta del jackpot più alto di sempre, anche di tutte le lotterie mondiali dopo la vincita del Powerball della scorsa settimana, nello stato di Washington.

In particolare, una quota è stata venduta nel Bar Natale in via Del Circuito a Pescara e un'altra a nel Bar Belvedere in piazza Luca da Penne a Penne.

La foto postata su Fb dal sindaco di Penne Gilberto Petrucci con il titolare Francesco Marini e i clienti del bar dove è stata venduta una delle due quote superfortunate in Abruzzo

E’ la Campania, con 14 quote - 6 delle quali vendute ad Atripalda in provincia di Avellino - e 56 milioni di euro, la regione più premiata dal "6" da oltre 371 milioni di euro centrato qal SuperEnalotto, realizzato grazie alla "Bacheca dei sistemi", con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna con ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro. Come riporta agipronews, nove quote invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Trentino Alto Adige e Umbria.

Il 26" del Superenalotto è tornato dopo più di un anno e mezzo. L'ultima volta fu il 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) un fortunato giocatore si portò a casa oltre 156 milioni di euro. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

Ora i vincitori hanno 90 giorni di tempo per presentare le ricevute di gioco agli uffici premi Sisal di Roma e Milano.

COMMENTI E REAZIONI NELL'ARTICOLO SUL CENTRO IN EDICOLA